Fenerbahçeli futbolcu, Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Taraftar sinirden çılgına döndü
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Fenerbahçeli futbolcu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le antrenmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'nın İranlı golcüyü kadrolarına kattığını belirtmesine rağmen, Fenerbahçe'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti. Eleştiriler sonrasında kısa süre içinde transferi duyuran Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz. " ifadesi dikkat çekti.
Fenerbahçe'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'le görüşmek için İngiltere'ye giden Allahyar Sayyadmanesh, Championship ekibiyle antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkan durum taraftarın tepkisini çekti.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve teknik direktör Şota Arveladze'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladıkları Allahyar, Hull City'le antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Fenerbahçe taraftarları yönetime tepki gösterdi.
Hull City'le antrenmanlara çıkan Allahyar için Fenerbahçe'den herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren taraftarlar, kulübün, kamuoyuyla iletişimde zayıf kaldığını belirtti.
Fenerbahçe, taraftarından gelen eleştiriler sonrası kısa süre içinde Allahyar'ın Hull City'e kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.