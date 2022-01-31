Fenerbahçeli futbolcu, Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Taraftar sinirden çılgına döndü

Fenerbahçe'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'le görüşmek için İngiltere'ye giden Allahyar Sayyadmanesh, Championship ekibiyle antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkan durum taraftarın tepkisini çekti.

ACUN VE ŞOTA TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve teknik direktör Şota Arveladze'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladıkları Allahyar, Hull City'le antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Fenerbahçe taraftarları yönetime tepki gösterdi.

Allahyar Sayyadmanesh

TARAFTARLAR KULÜBÜ ELEŞTİRDİ

Hull City'le antrenmanlara çıkan Allahyar için Fenerbahçe'den herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren taraftarlar, kulübün, kamuoyuyla iletişimde zayıf kaldığını belirtti.

"RESMİ İMZALAR BUGÜN ATILDI"

Fenerbahçe, taraftarından gelen eleştiriler sonrası kısa süre içinde Allahyar'ın Hull City'e kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.