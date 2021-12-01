Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den - Haberler Spor
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Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Vitor Pereira için yolun sonu göründü. Fenerbahçe'de Pereira döneminin bittiği konuşuluyor. Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış olan ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira'nın biletinin kesildiğini, yeni hocanın Süper Lig'den olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya açılan kredi bitti. Portekizli hoca, adeta kendi sonunu hazırladı. Takımın yıldızlarıyla çatışan Vitor Pereira'nın arkasında destekçisi kalmadı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira döneminin bittiğini iddia etti.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın yerini çabuk doldurdu! Yeni hoca çok tanıdık

"SÜPER LİG'DEN"

Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda, "Kariyerli bir Alman hoca düşünülüyor. Ya da Süper Lig'den bir isim..." bilgisini verdi. O ismin Karagümrük'ün hocası Farioli olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe muhabirleri, Farioli'nin yeni hoca olduğunu ifade ediyor.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın yerini çabuk doldurdu! Yeni hoca çok tanıdık

GENÇ VE CESUR

Bu sezonun flaş takımlarından Karagümrük, taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Hücum futbolu oynatan Farioli'ye taraftarlar da sıcak bakıyor. Alanyaspor'da yardımcılık yapan ve Karagümrük'le ilk deneyimini yaşayan İtalyan hoca, İngiltere Premier Lig takımlarına yazılmıştı. Futbol analizcileri, Farioli'nin önemli bir taktisyen olduğunu ifade ediyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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