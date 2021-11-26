UEFA sıralamasında kritik noktaya geldik! Galatasaray'ın zaferiyle yerimiz değişti
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ve Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada teselliyi Galatasaray'la bulduk. Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetiyle UEFA ülkeler sıralamasında 18. sıradan 16. sıraya yükseldik. 15. sıradaki Yunanistan'la makas daraldı.
Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılmamız açısından galibiyetlere ihtiyaç duyduğumuz dönemde temsilcilerimiz kötü sonuçlarla işi zora sokuyor. Dün akşam Galatasaray'ın aldığı galibiyetle turlaması, ülke puanına biraz olsun nefes aldırdı.
SON MAÇLARA ÇIKIYORUZ
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Galatasaray da Avrupa Ligi'nde son bir maça daha çıkacak. Bu maçların sonuçları büyük önem taşıyor. Beşiktaş'ın bir iddiası kalmadı ancak bu maç ülke puanı için önemli. Ayrıca galibiyet primi de yaklaşık 40 milyon lira. Fenerbahçe, de gruptan çıkmayı garantileyen Frankfurt'la kozlarını paylaşacak.
İKİ BASAMAK YÜKSELDİK
Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti, puan tablosundaki durumumuzu biraz olsun düzeltti. Fenerbahçe sıralamadaki rakibimiz Yunanistan'ın ekibi Olympiakos'u mağlup etmesi çok şeyi değiştirecekti. Ancak umutlar devam ediyor.
İLK 15 AŞKINA
İlk 15 için Yunanistan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka ve Çekya ile yarışıyoruz. 15 dışında kalan takım Avrupa'ya 4 takım gönderebiliyor.
İşte Uefa Ülkeler Sıralaması:
1-İNGİLTERE: 99.212
2-İSPANYA: 86.998
3-İTALYA: 71.473
4-ALMANYA: 69.213
5-FRANSA: 53.581
6-PORTEKİZ: 48.382
7-HOLLANDA: 42.700
8-AVUSTURYA: 35.450
9-İSKOÇYA: 33.500
10-RUSYA: 32.682
11-UKRAYNA: 31.400
12-SIRBİSTAN: 29.875
13-BELÇİKA: 29.800
14-İSVİÇRE: 28.675
15-YUNANİSTAN: 25.950
16-TÜRKİYE: 25.900
17-GÜNEY KIBRIS: 25.875
18-DANİMARKA: 25.775
19-HIRVATİSTAN: 25.650
20-ÇEKYA: 25.600
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