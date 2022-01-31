Fenerbahçe, Uğur Çiftçi için Sivasspor'a sürpriz teklif! İmza an meselesi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Uğur Çiftçi için Sivasspor'a sürpriz teklif! İmza an meselesi

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan görüşmeler olumlu geçiyor.

Sol bekte kriz yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yi markaja aldı. Sivasspor'la yapılan görüşmeler olumlu geçiyor. 29 yaşındaki futbolcu da Sarı-Lacivertli takımda forma giymeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Uğur Çiftçi için Sivasspor'a teklif yaptı! İmza an meselesi

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Uğur Çiftçi, uzun süredir Trabzonspor'a yazılıyordu ancak Bordo-Mavililer Puchacz'ı transfer etti. Uğur Çiftçi, sağ bekte de görev yapabiliyor.

SENEYE SON

29 yaşındaki futbolcunun mukavelesi önümüzdeki sezon bitiyor. İki kulüp arasında takas formulü de gündemde. Fenerbahçe, bir futbolcusunu takasta kullanabilir.

Haberler.com - Spor

Uğur Çiftçi, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title