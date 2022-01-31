Fenerbahçe, Uğur Çiftçi için Sivasspor'a sürpriz teklif! İmza an meselesi

Sol bekte kriz yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yi markaja aldı. Sivasspor'la yapılan görüşmeler olumlu geçiyor. 29 yaşındaki futbolcu da Sarı-Lacivertli takımda forma giymeye sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Uğur Çiftçi, uzun süredir Trabzonspor'a yazılıyordu ancak Bordo-Mavililer Puchacz'ı transfer etti. Uğur Çiftçi, sağ bekte de görev yapabiliyor.

SENEYE SON

29 yaşındaki futbolcunun mukavelesi önümüzdeki sezon bitiyor. İki kulüp arasında takas formulü de gündemde. Fenerbahçe, bir futbolcusunu takasta kullanabilir.

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