Fenerbahçe UEFA kadrosunda hangi futbolcular var 2025-56?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda mücadele edeceği kadro merakla bekleniyor. Son transfer hamlelerini tamamlamaya çalışan kulüp, UEFA'ya iletilecek nihai isim listesi üzerinde titizlikle duruyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KADROSU 2025

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bu sezon yeni transferlerin öne çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibe katılan Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'nin listede yer alacağı ifade ediliyor. Ayrıca mevcut kadrodan Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde'nin de UEFA'ya gönderilecek isimler arasında bulunacağı öngörülüyor. Fenerbahçe, yenilenmiş kadrosuyla grup aşamasında sekiz maç oynayacak.

KURA SONUÇLARI VE RAKİPLER

Monaco'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile aynı grupta mücadele edecek. İlk karşılaşma 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb'e karşı oynanacak. Grup etabının son sınavı ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü FCSB deplasmanında verilecek.

UEFA İSİM LİSTESİNDE KİMLER OLACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA'ya göndermesi beklenen listede Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene gibi isimler öne çıkıyor. Yeni transferlerin resmi listeye eklenmesi için yönetimin yoğun şekilde çalıştığı biliniyor. Kadro bildirimleri, UEFA'nın belirlediği süre içinde tamamlanacak.

Liste henüz açıklanmadı.

KADRO BİLDİRİMİ VE MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Fenerbahçe, son hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün, 2 Eylül gecesinin son dakikalarında kadro bildirimini UEFA'ya göndermesi planlanıyor. Onaylanan isimler, Avrupa Ligi'nde forma giymeye hak kazanacak.

Sarı-lacivertlilerin grup maçları da netleşti. 23 Ekim'de Stuttgart'ı kendi sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe, 6 Kasım'da Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak. 27 Kasım'da Ferencvaros'u konuk edecek ekip, 11 Aralık'ta ise Norveç temsilcisi Brann'a karşı sahada olacak.

FENERBAHÇE KADROYU NE ZAMAN BİLDİRECEK?

UEFA'nın belirlediği kurallara göre takımlar, 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar kadro bildirimini yapmak zorunda. Fenerbahçe'nin de bu tarihin son dakikalarında resmi listeyi UEFA'ya iletmesi bekleniyor. Kadro onaylandığında futbolcular, Avrupa Ligi maçlarında sahne alabilecek.