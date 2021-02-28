Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu, F.Bahçeli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi

Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görevlendirildi. Sarı-lacivertli taraftarlar karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ligde zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecekler. Dördüncü hakem olarak Ali Şansalan'ın görev alacağı maçta VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. AVAR hakemleri olarak ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. Kararın açıklamasından sonra sosyal medyada sarı-lacivertli takımın taraftarları karara tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarların Twitter'dan yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle: