Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi de bu fikstürde yer aldı. Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan dev mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkıyor.

Açıklamaya göre Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bu önemli karşılaşma, 5. haftada Kadıköy'de sahne alacak ve saat 20.00'de başlayacak. Spor tutkunlarının gözü bu derbide olurken, yayın bilgileri ve maçın tüm ayrıntıları da programla netlik kazandı. Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesinin muhtemel 11'leri ise şimdiden merak konusu.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev derbinin detayları belli oldu. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Futbolseverler derbiyi beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
13 EYLÜL CUMARTESİ

• 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 Samsunspor – Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

• 20.00 TÜMOSAN Konyaspor – Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

• 20.00 Beşiktaş – RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 EYLÜL PAZAR

• 17.00 ikas Eyüpspor – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 Zecorner Kayserispor – Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

• 20.00 Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)

• 20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Chobani)

15 EYLÜL PAZARTESİ

• 20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe : Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Alvarez, Fred, Asensio; Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Trabzonspor : Onuralp; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe; Augusto, Onuachu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı

İsrail'in saldırdığı ülkeden jet tepki geldi
İsrail'in Katar'daki saldırısından ilk görüntüler

İsrail'in vurduğu ülkeden ilk görüntüler! Sokaklardaki panik kamerada
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın

Bu ne hal Acun!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.