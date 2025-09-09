Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Açıklamaya göre Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bu önemli karşılaşma, 5. haftada Kadıköy'de sahne alacak ve saat 20.00'de başlayacak. Spor tutkunlarının gözü bu derbide olurken, yayın bilgileri ve maçın tüm ayrıntıları da programla netlik kazandı. Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesinin muhtemel 11'leri ise şimdiden merak konusu.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev derbinin detayları belli oldu. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Futbolseverler derbiyi beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

13 EYLÜL CUMARTESİ

• 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 Samsunspor – Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

• 20.00 TÜMOSAN Konyaspor – Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

• 20.00 Beşiktaş – RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 EYLÜL PAZAR

• 17.00 ikas Eyüpspor – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 Zecorner Kayserispor – Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

• 20.00 Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)

• 20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Chobani)

15 EYLÜL PAZARTESİ

• 20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe : Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Alvarez, Fred, Asensio; Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Trabzonspor : Onuralp; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe; Augusto, Onuachu