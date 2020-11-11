Fenerbahçe Tiktok hesabı nedir? Fenerbahçe'nin TikTok hesabı var mı, açıldı mı? Fenerbahçe Tiktok videoları neler? Fenerbahçe Tiktok kaç takipçi var?

Sosyal medya platformlarından en çok ilgi görenlerden biri de TikTok. Son dönemde milyonlarca takipçiye ulaşan Tiktok içerisinde pek çok farklı konuda video yer almaktadır. Siyasetçi, sanatçı, komedyen pek çok kişinin yer aldığı uygulamaya Fenerbahçe Spor Kulübü de katıldı. Tiktok nedir? Tiktok nasıl kullanılır? Tiktok nasıl indirilir? Fener Tiktok

TikTok bir video paylaşım sitesidir. İçerisinde pek çok tarzda video bulunabilir. Peki, Fenerbahçe Tiktok hesabı nedir? Fenerbahçe TikTok videoları nelerdir?

TIKTOK NEDİR?

Kısa sürede dünyanın ve Türkiye'nin en sevilen kısa video uygulamalardan biri haline gelen TikTok, kullanıcıların güvenliğine önem veriyor. Güvenli ve pozitif bir uygulama deneyimi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Google Play'in "en eğlenceli" kategorisinde 2018 yılının en iyi uygulamalarından biri seçilen kısa video uygulaması TikTok, kullanıcılarının yaratıcılıklarını sergilediği bir platform olarak öne çıkıyor. Kısa video uygulamasının dünyada hızlıca popülerleşmesinin arkasındaki sebeplerden biri, dünyanın dört bir yanından insanların hayatındaki önemli anlarını ve yeteneklerini akıllı telefonlarından paylaşabilmesi olarak görülüyor.

Akıllı telefonların Türkiye'de benimsenmesiyle; kullanıcılar bilgiye erişimden alışverişe, paylaşımdan sohbet etmeye kadar pek çok yeniliği keşfediyor ve kullanıyor. Bu sayede insanların içerik üretimi ve tüketimi gibi kendilerini ifade etme biçimleri de değişiyor.

Kullanıcıların önemli anlarını paylaşmak için 15 saniyeyi en iyi şekilde kullanmalarını sağlayan kısa video platformu TikTok; eğlenceli, etkileyici ve yaratıcı doğasını sunduğu kadar dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca kullanıcısı için güvenli ve pozitif bir deneyim sağlamaya da önem veriyor.

Platform, on binlerce video ve hesabı inceleyen bir moderasyon ekibiyle çalışıyor. Periyodik eğitimlerle kendini geliştiren bu ekip, platforma düzenli olarak koruyucu yeni önlemler ekleyerek kullanıcılar için güvenliği üst seviyede tutuyor.

FENERBAHÇE TIKTOK HESABI VAR MI?

Fenerbahçe 11.11.2020 tarihinde bir TikTok hesabı açmıştır ve bunu tanıtmıştır.

FENERBAHÇE TIKTOK HESABI NEDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü, TikTok hesabını fenerbahce kullanıcı adıyla kullanmaktadır. Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.

FENERBAHÇE TIKTOK'TA KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

İlk dakikadan binlerce takipçiye ulaşan Fenerbahçe'nin ilk gün 20 binden fazla takipçisi olmuştur.