Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ı Gözden Çıkardı: Satın

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü dikiş tutturamayan Ozan Tufan, Hollandalı teknik adam tarafından da beğenilmedi.

Antrenmanlarda kendini gösterip bu sezona damga vuracağını ifade eden Ozan Tufan'ı yetersiz bulan Cocu, milli futbolcuya teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime rapor etti.

AYKUT KOCAMAN KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan, Fenerbahçe'de kalmıştı. Aykut Kocaman tarafından gerek idmanlarda gerekse maçlarda istenilen performansa ulaşamadığı için kadro dışı kalmıştı. Kocaman bir süre sonra Ozan'ı affetmesine rağmen fazla forma şansı vermemişti.

"UYGUN TEKLİF GELİRSE SATIN"

Hollandalı teknik adamın gelmesiyle yeni bir sayfa açmak isteyen Ozan yine umduğunu bulamadı. Yeni sezon planlamasını yapan Cocu'nun Ozan Tufan'a uygun bir teklif gelmesi halinde satılmasına onay verdiği ifade edildi.

Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında bir taraftarla tartışmıştı.