Fenerbahçe taraftarının artık sabrı kalmadı! Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları gündeme oturdu
Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı tepti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanmış olsaydı son haftaya lider olarak girecekti. Yaşan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada göreve geldiğinden bu yana futbolda hiçbir başarı yakalayamayan Ali Koç'u "Yönetim istifa" etiketiyle istifaya davet ediliyor.
Fenerbahçe tarihi liderlik fırsatını elinin tersiyle itti. Dün güne liderlik umutlarıyla başlayan sarı-lacivertliler geceyi 3. sırada bitirdi. Sezonun en önemli 90 dakikasında kötü bir oyun ortaya koyarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyada kazan kaldırdı.
TARAFTARLARIN SABRI KALMADI
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan sonra başkanlık görevine gelen Ali Koç'un 3 senedir futbolda hiçbir başarı yakalayamaması taraftarları çılgına çevirdi. Bu sezonda son maçlarda kaçan şampiyonluk, sarı-lacivertlilerde bardağı taşıran son damla oldu. Sosyal medyada ateş püsküren taraftarlar, 'Yönetim istifa' etiketiyle Ali Koç ve ekibini istifaya davet etti.