Fenerbahçe taraftarının artık sabrı kalmadı! Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları gündeme oturdu

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı tepti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanmış olsaydı son haftaya lider olarak girecekti. Yaşan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada göreve geldiğinden bu yana futbolda hiçbir başarı yakalayamayan Ali Koç'u "Yönetim istifa" etiketiyle istifaya davet ediliyor.