Fenerbahçe taraftarından rakibi kızdıracak tezahürat: Trabzon kümeye
25.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:29
Sahasında Trabzonspor'u 3-1 yenerek ligdeki namağlup unvanını koruyan ve rakibini 9 maç aradan sonra deviren Fenerbahçe'de locada yer alan sınırlı sayıda taraftar, maçın son bölümünde "Trabzon kümeye" tezahüratı yaparak rakiplerine göndermede bulundular.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederken, localarda da seyirciler maçı takip etti.
Maçın son bölümünde Fenerbahçe taraftarları, ezeli rakiplerini hedef aldı ve "Trabzon kümeye" tezahüratı yaptı.
Trabzonspor, Süper Lig'de 1997'den bu yana Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup edemiyor.
9 MAÇ SONRA KAZANDILAR
Sarı-lacivertli takım, resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı.
Bu müsabakaların 5'i berabere tamamlanmış, 4'ünü ise Trabzonspor kazanmıştı.
Erol Bulut'un öğrencileri, bu galibiyetle Trabzonspor'u 9 maç sonra mağlup etmeyi başardı.