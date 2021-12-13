Fenerbahçe taraftarı kimseye böyle isyan etmedi! Luiz Gustavo artık takımda istenmiyor
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde yaptığı pas hatalarıyla 2 gole sebebiyet veren Luiz Gustavo'ya taraftarlar sosyal medyada isyan etti. Brezilyalı futbolcu yapılan tepki paylaşımlarının ardından kısa süre içinde sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.
Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada mutlak 3 puan parolasıyla Gaziantep FK karşısına çıkan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo taraftara saç baş yoldurttu.
GAZİANTEP FK'NİN ATTIĞI 2 GOLDE DE PAS HATASI YAPTI
Karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı pas hatasıyla Fenerbahçe'nin orta sahadan gol yemesine sebebiyet veren Luiz Gustavo, ikinci yarıya da çok kötü başladı. 52. dakikada yine Brezilyalı futbolcunun yaptığı pas hatasıyla şekillenen Gaziantep FK hücumunda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi ve ev sahibi takım penaltıdan bulduğu golle öne geçti.
GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU
61. dakikada yerini Zajc'sa bırakan Luiz Gustavo'ya sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Yapılan öfke dolu paylaşımların ardından Brezilyalı futbolcunun adı kısa süre içinde gündemin zirvesine oturdu.
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