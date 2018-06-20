Fenerbahçe Taraftarı Bunu Konuşuyor! Cocu...

TEDİRGİNLİK YAŞANIYOR

F.Bahçe'nin büyük ölçüde anlaşma sağladığı Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Sarı-Lacivertli takımın başına geçmek için artık saatleri sayıyor. PSV Eindhoven'la 1 yıl daha sözleşmesi olduğu için transfer süreci uzayan başarılı çalıştırıcı, taraftarları adeta ikiye böldü. Bunun nedeni; Cocu'nun diğer Hollandalı meslektaşlarının aksine hücumu değil, savunmayı düşünen bir futbol anlayışına sahip olması. "Hücumcu hoca" isteyen Sarı-Lacivertli futbolseverler tedirginlik yaşıyor.

"F.BAHÇE İLE ÖRTÜŞMÜYOR"

F.Bahçe taraftarı her ne kadar yeni başkan Ali Koç'a ve sağ kolu Damien Comolli'ye büyük güven duysa da Cocu tercihi tartışılmaya başlandı. Sarı-Lacivertliler'i 78 golle ligin en skorer takımı yapmasına rağmen Aykut Kocaman'ı "Defansif oynatıyor. Bu oyun tarzı F.Bahçe kimliğiyle örtüşmüyor. F.Bahçe hücum futbolu oynar" eleştiren taraftarların Phillip Cocu'nun oynatacağı futboldan memnun kalıp kalmayacağı şu an için büyük bir soru işareti…

VAN MARWİJK'İN STAJYERİYDİ

2010 Dünya Kupası'nda final oynayan Hollanda Milli Takımı, sergilediği futbolla tüm dünyayı şaşırtmıştı. "Total futbol" mucidi Hollandalılar, Bert van Marwijk yönetiminde oldukça sıkıcı ve defansif bir futbolla finale kadar gelirken yardımcı antrenörleri Phillip Cocu'ydu… Teknik direktörlük kariyerine Marwijk'in yanında staj yaparak başlayan 48 yaşında çalıştırıcı, PSV'yi son 3 sezonda 2 kez şampiyon yapsa da oynattığı futbol Hollanda basını tarafından sık sık "defansif" olmakla eleştirilmişti. (Güneş)