UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılarak grupta ilk 8 sırada yer alma şansını güçlendirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Stuttgart maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI TEK MAÇ MI?

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında grup aşaması yerine lig usulü sistem uygulanıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak. Mücadele, 23 Ekim Perşembe akşamı Chobani Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT DETAYLARI

Yeni formatta takımlar, lig aşamasında 8 farklı rakiple karşılaşacak. Bu maçların 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda oynanacak. 36 takımlı puan tablosu sonucunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise play-off turunda mücadele edecek.

RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Avrupa Ligi lig aşaması tek maçlık sisteme göre oynandığı için Fenerbahçe–Stuttgart karşılaşmasının rövanşı olmayacak. Yani iki takım bu sezon bu etapta sadece bir kez karşı karşıya gelecek.