Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2 artı 1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'nin Caulker transferini duyurduğu video sosyal medyada beğeni topladı.

Fenerbahçe, Bundesliga 2 gol kralı Serdar Dursun'un ardından 2. transferini de yaptı. Sarı-lacivertliler Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Steven Caulker'la anlaşma sağladı.

"ÇUBUKLU FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLERİZ"

Steven Caulker'ı sosyal medyadan yayınladığı özel bir videoyla duyuran Fenerbahçe yaptığı resmi açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker!" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Teknik direktör olmadan bu transferleri neden yapıyorsunuz takımı kim yönetecek daha bunu belirleyemiyor vasıfsız Ali Koç
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Arda Turan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 21:56:34. #1.16#

title