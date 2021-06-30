Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2 artı 1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'nin Caulker transferini duyurduğu video sosyal medyada beğeni topladı.

Fenerbahçe, Bundesliga 2 gol kralı Serdar Dursun'un ardından 2. transferini de yaptı. Sarı-lacivertliler Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Steven Caulker'la anlaşma sağladı.

"ÇUBUKLU FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLERİZ"

Steven Caulker'ı sosyal medyadan yayınladığı özel bir videoyla duyuran Fenerbahçe yaptığı resmi açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker!" ifadelerine yer verdi.