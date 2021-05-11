Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya "Özgür Filistin" tişörtleri ile çıktı
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Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya "Özgür Filistin" tişörtleri ile çıktı

Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve "Free Palestine" yazıları yer aldı.Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seramoniye de bu tişörtlerle çıktı.


Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı
Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya 'Özgür Filistin' tişörtleri ile çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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