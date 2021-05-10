Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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