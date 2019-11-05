Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek Matuidi'nin peşinde!

Bu yıl şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlar yapılıyor. Sarı lacivertli ekip Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Matuidi'yi transfer edecek.

05.11.2019 09:31
Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek Matuidi'nin peşinde!

Gelecek sezon için kadro planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin transfer hedeflerininden birinin Juventus'un Fransız orta sahası Blaise Matuidi olduğu iddia edildi.

Fransız Mercato365 sitesinin haberine göre, ekonomik anlamda zorluk çeken ve bonservissiz oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Juventus'la sezon sonu sözleşmesi biten Blaise Matuidi...

Sarı lacivertli ekibin devre arasından itibaren Matuidi'yle sözleşme pazarlıklarına başlayacağı belirtilirken Juventus'un da oyuncusuyla sözleşme uzatmak istediği, Katar kulüplerinin de nabız yokladığı bilgisi verildi. (Fanatik)

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