Fenerbahçe, Saski Baskonia'yı ağırlayacak

16.10.2019 10:07

THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında karşılaşacağı İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.



Fenerbahçe, THY Euroleague'in 3. haftasında yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Saski Baskonia SAD ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan iki haftada sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Kızılyıldız'a mağlup oldu. Baskonia'nın ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.



Bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak olan Fenerbahçe, Euroleague'de de ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da ilk iki maçını deplasmanda oynamış, ligde cezasından dolayı seyircisiz oynamıştı.



24. randevu



Fenerbahçe ile Baskonia bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez rakibini mağlup ederken, İspanyol temsilcisi ise parkeden 12 kez galip ayrıldı. İki takım arasında son oynanan iki maçı da Fenerbahçe kazanmıştı.



İstatistiklerle iki takım



Ligde geride kalan 2 maçta Fenerbahçe 66.5 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Baskonia ise 73.0 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Nando de Colo 20.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına liderlik ediyor. İspanyol temsilcisinde de Tornike Shengelia 15.5 sayı ortalamasıyla katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA