Fenerbahçe'nin İspanyol Golcüsü Soldado 11'e Dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Roberto Soldado geri dönüyor. İspanyol golcünün Bursaspor ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor.

Soldado'nun sakatlığını tamamen atlatarak takıma dönmesi ile birlikte sarı lacivertlilerin en büyük problemi olan golcü sıkıntısı sona eriyor. Yıldız futbolcunun hafta içi oynanacak Benfica rövanşında da takımın en büyük kozu olacağı ifade ediliyor.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Benfica maçında riske edilmeyen Andre Ayew'in Bursaspor kaşısında kadroda olması ancak oyuna ikinci yarıda dahil olması bekleniyor.

AYEW BENFICA MAÇINDA SAHADA OLACAK

Ayew'in salı günü oynanacak Benfica rövanşında ise ilk onbirde olacağı gelen haberler arasında.

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YORUMLAR (2)

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    Arkadaş forvetsiz kaldık bari Rambo Okanı arayın o oynasın santraforda santraforsuz maç almaya çalışıyoruz
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