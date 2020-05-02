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Fenerbahçe'nin ilk transferi İsmail Yüksek!

Fenerbahçe'nin ilk transferi İsmail Yüksek!
02.05.2020 07:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 07:45

Spor Arena / Süleyman ARAT - Gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe, ilk imzayı Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e attırırken, Bucasporlu Barış Sungur'la da anlaşma sağlandı.

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe, ilk imzayı Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e attırırken, Bucasporlu Barış Sungur'la da anlaşma sağlandı. Gelecek sezon sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun çok istediği İsmail, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyiyor. Forvet arkası ve santrfor oynayabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı. İsmail için Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak'ın 1 milyon lira istediği ancak Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin çabaları sonucu 500 bin lira para ve iki genç oyuncunun kiralık verilmesi karşılığında protokol imzalandığı belirtildi.

Sırada Bucasporlu Barış Sungur var

Trabzonspor ve Antalyaspor'un da ilgilendiği İsmail'in yüksek top tekniğinin yanı sıra oyunu dikine oynama özellikleriyle dikkat çektiği belirtildi. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki diğer genç futbolcu ise TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur. İzmir kulübünün 4 ay önce profesyonel yaptığı 18 yaşındaki santrfor, bu sezon 2 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç forvetin transferi için Bucaspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

Stopere Rumiro Funes Mori

Fenerbahçe diğer taraftan İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen Arjantinli stoper Ramiro Funes Mori'yi kiralamak için harekete geçti. River Plate takımında yetişen ve 2015'te 13 milyon Euro'ya Everton'a satılan Funes Mori, 2018'de 9 milyon Euro'ya Villarreal'e geldi. Stoper, ön libero ve sol bek mevkilerinde oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıllarda Eskişehirspor'da forma giyen Rogelio Funes Mori'nin ikizi. Bu sezon 12 maçta forma giyip 1 gol atan Ramiro Funes Mori'nin Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Kaynak: Hürriyet

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