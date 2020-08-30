Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi için Maccabi Tel Aviv devreye girdi Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği İsrailli golcü Eran Zahavi için eski kulubü Maccabi Tel Aviv'in, devreye girdiği öğrenildi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi için İsrail'den transfer iddiası geldi. Zahavi'nin eski kulübü Maccabi Tel Aviv'in de devreye girdiği ve İsrail ekibinin milyarder sahibi Mitch Goldhaar tecrübeli forveti tekrar takımında görmek için kolları sıvadığı iddia edildi.

Guangzhou ile Aralık ayında sona erecek sözleşmesini fesh konusunda anlaşan Zahavi'ye Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu basına yansımıştı.Zahavi de sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takibe alırken; Zahavi'nin eski kulübü Maccabi Tel Aviv de transfer için devreye girdi.

3 YIL MACCABİ FORMASI GİYDİ

İsrail medyası, 3 yıl formasını giydiği Maccabi Tel Aviv ve milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki futbolcuyu tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazdı.

2.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan İsrail Kökenli Kanadalı iş insanının, Eran Zahavi'ye cezbedici bir teklifle geleceği vurgulandı. İsrail medyası, Maccabi'nin Zahavi'yi yıllık 1 milyon Euro ücret ve Şampiyonlar Ligi bonusuyla renklerine katacağını yazdı.

(Kaynak: NTV Spor)