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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Selim Kosif, Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe yönetimini hedef alarak, "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun size" paylaşımında bulundu.

24.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:32
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun

Süper Lig'in 23. haftasında , sahasında ezeli rakibi 'ı konuk etti. Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru'dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 21. dakikada Kruse'den geldi. Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999'da aldığı Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitirirken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Selim Kosif

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun tepkiler vardı. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif de tepkisini sosyal medya üzerinden göstermeyi tercih etti.Kosif, attığı tweette "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun size." ifadelerine yer verdi.


Haber Videosu

: Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun
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