Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Resmi sözleşmeyi imzaladı
Fenerbahçe'nin 2020 Eylül'de Çin ekibi Dalian Pro'ya sattığı Jailson, ülkesine döndü. Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'la sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki orta saha, 2018 ile 2020 yılları arasında sarı-lacivertli ekipte forma giymişti.
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe 'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Jailson, Palmeiras'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Çin ekibi Dalian Pro'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2022 Aralık'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Anlaşmanın ardından konuşan Jailson, "Palmeiras gibi kazanan bir kulübe transfer olma fırsatı bulduğum için çok mutluyum ve bu harika takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şimdiden çalışmaya başlamayı ve taraftarları mutlu etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerinde bulundu.
2018 ile 2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Jailson, Galatasaray deplasmanında attığı golle dikkat çekmişti. Jailson yine Galatasaray'ın 20 yıllık Kadıköy hakimiyetini sonlandırdığı maçta Onyekuru'nun ardından yaptığı koşuyla akıllarda kalmıştı.
2020'de 4.5 milyon euro'ya Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olan Jailson, Fenerbahçe formasıyla 63 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.
Brezilyalı futbolcunun ismi ara transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu. Sarı-kırmızılı yöneticiler, bu transfer için bir girişimi olmadıklarını belirtmişti.
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