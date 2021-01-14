Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor

14.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:58
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor

Fransa 4. Lig takımı Hyeres FC'yi satın almaya hazırlanan Cezayir kökenli Fransız iş adamı Mourad Boudjellal, sportif direktörlüğe Fenerbahçe'nin eski golcüsü Nicolas Anelka'yı getirmeyi hedefliyor.

Olimpik Marsilya'yı Frank McCourt'tan satın almak isteyen ancak bu konuda başarısız olan Mourad Boudjellal, Fransa 4. Ligi'nde yer alan Hyeres FC'yi satın almaya çok yakın.

Rugby kulübü RC Touloun'un da sahibi olan Boudjellal, Hyeres FC için yaptığı görüşmelerde olumlu sonuca çok yaklaştı ve idari ekibini de kurmaya başladı.

Boudjellal'in kulübü devralır almaz görev başına getireceği ve sportif direktör olarak atayacağı isminse Nicolas Anelka olacağı yazıldı. Var-Matin'de yer alan habere göre; Nicolas Anelka, Boudjellal'den gelen teklifi kabul etti. Daha önce Shanghai Shenhua'da asistan teknik direktör - futbolcu, Mumbai City'de teknik direktör - oyuncu ve Cezayir kulübü Nasr Hussein Dey'de sportif direktörlük yapan Anelka, futbol kariyerinde Marsilya'nın ezeli rakibi PSG'nin formasını giymişti.

Kulübe çok büyük bir finansal destek verecek olan Mourad Boudjellal'in Nicolas Anelka'nın Fransız futbolundaki ilişkilerini de kullanarak çok kısa süre içerisinde Ligue 1'e yükselmeye odaklandığı bilgisi verildi.

Boudjellal'in amacının 3-4 sezon içerisinde Ligue 1'e yükselecek bir yapı inşa edeceği ve ayrıca Ligue 1'de de ses getirecek bir kadro kurmayı hedeflediği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

Futbolculuk kariyerinde Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid, Chelsea gibi dünya devlerinde oynayan Nicolas Anelka, 2005-2006 yılları arasında Fenerbahçe forması da giymişti.

Haber Yorumları (1)
DENİZLİLİ: Gelsin buraya. Burak''tan iyidir herhalde :)
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500
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