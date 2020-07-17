Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım: 'Ben Türkiye'ye dönerken onlar adaletten kaçtı' Spor Arena / Ayşegül USTA - Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu 'Futbolda şike' davası, yeniden görülmeye başlandı.

Spor Arena/ Ayşegül USTA - Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu 'Futbolda şike' davası, yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yıldırım dahil 19 kişi gelirken, iki kişi SEGBiS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Yargıtay'ın verdiği 'usulden bozulma' hükmüne uyulması kararını veren mahkeme heyeti, Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Selim Kımıl, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi hakkındaki dosyanın ayrılmasına ve duruşmanın da 6 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

'O iddianame bir hukuk metni değil'

Duruşmada 21 sayfalık bir savunma veren Aziz Yıldırım, "Yargılanmamıza kaynak gösterilen iddianame gerçek anlamda bir hukuk metni değildir. Hukuk metni olarak kabul edilmesi için gerçek bir savcı tarafından hazırlanması gerekir. Hala firari olan Mehmet Berk tarafından hazırlanmıştır. Bizlerin ve arkadaşlarımızın kaçacaklarına dair gazetelere manşet yaptılar ama bu şerefsizlerin bir tanesi bile ülkede kalmadı, hepsi kaçtı" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:

'Hala anlamayan hainler var'

"Neredeyse 10 yılı bulan bu sürecin halen sonuçlandırılmamış olması vatandaş olarak adil yargılanma hakkımızı ihlal etmektedir. Kurşun asker haline getirilen FETÖ/PDY mensuplarınca hazırlanan metinlere dayanılarak yargılanmamız bile başlı başına hukuka aykırı bir durumdur ve bu dosyada beraat dışında verilecek her karar FETÖ/PDY terör örgütüne can suyu olacaktır. Silivri'de 'Ne şikesi, devlet elden gidiyor' dediğimde bu gerçeği anlamayanlar oldu, hala anlamayan hainler var.

'Fetö, tüm yargıyı ele geçirmişti'

Yurt dışında olmama rağmen, 2 yıl 3 ay daha yatmam gerektiği halde Fransa'dan özel uçak tutup geldim. FETÖ örgütü yargı teşkilatını tümüyle ele geçirmiş olmasına ve Yargıtay hakkımdaki cezayı onaylamış olmasına rağmen tutuklanmak üzere vatanıma döndüm, çünkü ben suçsuzum. Onların hepsi kaçtı çünkü suçlular. Sonuç olarak bana yöneltilen suçları işlemedim. Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Benim ve arkadaşlarımın yeniden beraatımıza karar verilmesini istiyorum."

Savcı Berk bana 'Senden daha ünlü birini alacağız' dedi

Aziz Yıldırım, 2011'deki şike davasına bakan savcı ve hakimlerin tavırlarına dikkat çekerek, "Soruşturmayı yürüten savcıların hukuk ve kural tanımaz tavrını görünce 2011'de Cumhurbaşkanı olan Sayın Abdullah Gül'e mektup yazarak, özel yetkili savcılığın veya mahkemenin bizi yargılamayacağını ifade ettim. Hatta savcı Mehmet Berk'in ifade esnasında benden daha ünlü birini alacağını, ifade ettiğini yazdım. Ancak Sayın Gül, kendi onayladığı kanunun göz göre ihlal edilmesine ses çıkarmamıştır. Nitekim bu sürecin sonunda aynı örgüt tarafından tüm Türkiye'nin gözü önünde 17-25 Aralık darbesi gerçekleştirilmiştir" dedi.

Yıldırım'dan Trabzon avukatına sert tepki

Duruşmada 'katılan' sıfatı ile bulunan Trabzonspor'un avukatı, "Sanıkların o dönemki şikeye ilişkin tapeleri kabul etmesi, şikenin sanıklar tarafından ifadelerinde kabul edilmesi..." diye konuşunca, salonda sesler yükseldi. Aziz Yıldırım tepki göstererek, "FETÖ'cüler gibi konuşuyor, aynısını Silivri'de FETÖ'cüler söylüyordu. Şov yapıyorsunuz. Biz yapsak yaptık derdik. Biz yapmadık Trabzonspor yaptı. Sivasspor Başkanı burada, söylesin. Böyle bir konuşma yok" dedi.

Aklandıktan sonra da haklarımızı arayacağız

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, sarı lacivertlilerin aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacağını söyledi. Pekin, "Davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreç çok uzun sürdü. İçerisinde çok gariplikler, tuhaf tuhaf şeyler var. Bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Fenerbahçe aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacaktır" dedi.

Koç ve Yıldırım yan yana gelmedi

Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmaya 1 saat önceden gelen Aziz Yıldırım, salonun bulunduğu koridorda bekledi. Duruşma vakti yaklaşınca salonun kapısına gelen Yıldırım, "Yoruldum, beni salona alın orada bekleyim" dedi. Bunun üzerine görevliler salona ilk olarak kendisini aldı. Ali Koç da izleyici olarak duruşma salonunda yer aldı. Duruşmanın başlamasına kısa bir süre kala duruşma salonunun bulunduğu kata gelen Koç, Yıldırım'a uzak bir noktada beklemeyi tercih etti.

Ayrı yerlerde

Duruşmanın başlaması ile salona giren Koç, izleyicilere ayrılan bölümde en önde oturdu. Duruşmanın sona ermesinin ardından salondan ilk önce Koç çıktı ve hemen adliyeden ayrıldı. Yıldırım ise daha sonra salondan çıktı. Yıldırım ve Koç duruşmanın başlamasından bitişine dek hiç yan yana gelmediler.

Kaynak: Hürriyet