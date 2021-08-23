Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra bomba itiraf: Fatih Terim'i getirecektim
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra bomba itiraf: Fatih Terim'i getirecektim

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra bomba itiraf: Fatih Terim'i getirecektim
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Fatih Terim'le G.Saray'a imza atmadan önce arasında yaşadığı diyaloğu anlattı yıllar sonra. Şen, "İlk defa bir şey açıklamak istiyorum. Teklif yapmıştım. Tekliften bir gün sonra, 'Dün Galatasaray ile anlaştım' dedi bana. Demek ki bir gün önce arasam Fatih, Fenerbahçe'de olacaktı" ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertliler'in efsane başkanlarından Ali Şen, Sabah'a röportaj verdi. Ali Şen, Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, geçmişte Fatih Terim'le yaşadığı diyaloğu açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti

"FENERBAHÇE KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLACAK"

"Kesinlikle Fenerbahçe şampiyon olacak. Ben yürekten inanıyorum. Çok önemli transferlere imza attı Fenerbahçe. Çok iyi bir kadroya sahip. Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe şampiyon olacak. Tüm taraftarımızla tek yürek Fenerbahçe'nin yanındayız.

"NİHAT ÖZDEMİR KIYMETLİ BİR İSİM"

Ne yazık ki kulüplerin çoğu bütçesini iyi yönetemiyor. Popülist transferler yapıyorlar. Taraftarı memnun etmek için kulüpler böyle transferler yapıyor. Bu da tabii ki bütçeyi zorluyor. Nihat Özdemir dikkat çekmekte haklı bu konuya. Ben Nihat ile çalıştım, onu ben Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna aldım. Nihat çok uzun yıllar Fenerbahçe'ye emek vermiş bir isim. Zaten kulübümüzde çok kıymetli isimler yer aldı, çoğu da futbola büyük hizmetler verdi.

"BİR GÜN ÖNCE ARASAYDIM..."

Ben kendisini futbolculuk yıllarından beri tanırım. Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri. Size ilk defa bir şey açıklamak istiyorum; başkanlık yaptığım süreçte Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi çalıştırması için teklifte bulunmuştum. Ona telefon açıp, teklifte bulunduğun gün bana "Dün Galatasaray ile anlaştım" dedi. Demek ki bir gün önce arasaydım, Fatih, Fenerbahçe'de olacaktı.

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Ömer Özarslan
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra bomba itiraf: Fatih Terim'i getirecektim - Haberler Spor
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