Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Maçının Ardından

Aykut Kocaman: "Hücum oyuncuları beklentileri karşılayamıyor"



"2.5 yıl boyunca çift santrfor oynattım"



Abdullah Avcı: "Aykut hoca değerli bir takım olduğumuzu gösterdi"



"Fenerbahçe hakkında konuşmam doğru olmaz"



Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.



Kaleye gelen ilk topta geriye düştüklerini söyleyen Kocaman "Oyunla ilgili söylenecek en önemli şey, sezon başı klasiği haline geldi. 8 resmi maçın 5'inde kaleye gelen ilk topla geriye düşme. Ondan sonra çaba sarf ettik. Bugün de öyle oldu. 2 senede 3 büyük takımla birlikte en çok puan toplayan ve iyi transferler yapan bir takım karşısında 2-0 geriye düşüp 2-2'yi yakalamak çok zordu. Bunu başardılar ancak dediğim gibi netice ortada. Bütün olarak 2-0'dan sonra maçı çevirebilmek için çabaladık. 2. dakikada yedik golü ve bu dakikadan son dakikaya kadar çaba gösterdik. Maçın genel değerlendirmesine bakarak, 40-45 orta, 30'a yakın şut, 7-8 gol pozisyonu bulduk. Bundan sonra söylenecek bir şey yok. Hatalar tekrar ediyorsa oyuncularla ilgili düşünmek lazım. Ancak şu oyuna bütün olarak bakmak lazım. Başakşehir, Türkiye'nin en organize takımı. Oyunun ilk yarısında Başakşehir'in oyun kurmaya çalışırken kazandığımız 8 pozisyon var. Ancak ters bakıldığında her şey yanlış gibi görülebiliyor. Bütün olarak sadece bu maç için değil, geride kalan 3 maç için de yazık oluyor diyebilirim. Takımın ofansif kapasitesi çok daha fazla olacak. 10 tane gol attık ama 10 gol yedik. Fenerbahçe standardının üstünde gidiyoruz, kaleyi bulan şutlarda yüzde 50'yle gidiyoruz" dedi.



AYKUT KOCAMAN: "HÜCUM OYUNCULARI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMIYOR"



Takımdaki hücum oyuncularının beklentileri karşılayamadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Esas sorun ceza sahasına gelen toplar kadar, topu kontrol edip bunları içeriye atan oyuncular. Bu oyuncuların oynama süresi arttıkça bu konuda ben dönemsel sıkıntılı sürecin içerisinde çok daha iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Gol atan oyuncuları çok fazla bir arada oynatamadık" dedi.



Emre Belözoğlu'nun çok kariyerli bir futbolcu olduğunu söyleyen Kocaman, "Ancak onun üzerinden Fenerbahçe'yi tarif edersek doğru olmaz. Öne çıkarmamız gereken şey bu oyunu devam ettirmek. Çok iyimser konuşan birisi değilim, gerçekler üzerinden hareket ederim. Yüksek şiddette arzu var, büyük şiddette çaba var. 4. karşılaşmada tamamına yakınını rakip sahada oynuyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Kadrodan hiçbir şikayetim yok. Bu oyuncuların kalibreleri belli. Ancak bütün olarak ilk antrenmanı dün yaptık" açıklamasında bulundu.



"2.5 YIL BOYUNCA ÇİFT SANTRFOR OYNATTIM"



Birbirini tamamlayan isimler olduğu sürece, çift forvet oynatma arzusunda olduğunu belirten Aykut Kocaman, "Beşiktaş'la deplasmanda oynarken, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynarken aynı kadroyla oynadık. Ancak birbirini tanıyan isimlerle bunu yaptık. Şimdi Soldado ve Janssen var. İkisi de çok önemli isimler ancak ikisi de Fenerbahçe ve Türk futbolu için son derece yeniler. İki oyuncuyu da birlikte oynatmak en büyük amacım. Bugünkü maç gösterdi ki ceza sahası içinde son derece etkililer" dedi.



Yedikleri 3 golün hepsine bireysel hata diyemeyeceklerinin altını çizen Kocaman, "Son orta ve vuruş anını da değerlendirirsek bunu atlarız. O topun oraya gelişi, sıkıntılı bölgelerimizden birisi. Bu işi bireyselliğe bağlamıyorum. Özellikle bugünkü yediğimiz golleri bireyselliğe bağlamak olmaz. Tam tersine bakarsak, tam 8 şut Başakşehirli oyuncular tarafından engellendi" dedi.



Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bazı şeyler olmuyor" ifadelerini kullanan Kocaman, sözlerinin yanlış anlaşılmasının üzerine, "Bu cümleyi şunun için söyledim; bu kadar pozisyona giren, bu kadar çabalı bir takımın bu sonuçları almasını, teknik olarak değerlendiremediği anlamında söyledim. Ama bu oyuna ve bu çabamıza devam edeceğiz" diyerek basın toplansını sonlandırdı.



AVCI: "AYKUT HOCA DEĞERLİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, da mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Aykut Kocaman'ın maça 3'lü orta sahayla çıkarak Başakşehir takımına ne kadar değer verdiğini gösterdiğini söyleyen Avcı, "Fenerbahçe geçen sene ligin en uzun boylu takımlarından birisiyle ve en geniş alanda oynayan takımıydı. Şimdi tam tersi oldu. Bugün başka bir sistemle başladık. Aykut hocaya teşekkür etmek istiyorum çünkü 3'lü orta sahayla başlayarak bizim ne kadar değerli bir takım olduğumuzu gösterdi. Burada Emre ve Mahmut'a baskı yapmak gibi bir düşünceleri vardı. Fenerbahçe için duran toplar bir silah ama biz bugün duran toptan bir golle maça başladık. Ancak top rakipteyken ve bizdeyken oyunun hızını ayarlayamadık ve top kayıpları yaşadık. 2-0 öndeyken bile geçişlerde 26 top kaybettik. Pas oyununu oynayıp kaleyi düşünmedik. 2-2'den sonra kaleyi düşündük ve şutlarımız var. Fenerbahçe seyircisi takımına itici güç olabiliyor. Böyle bir yerde kazanmak çok önemliydi. Milli maç arasının ardından bu galibiyet son derece önemli. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Ligde nasıl analiz yapıyorsak Avrupa'da da yapıyoruz. Ancak hakem analizi yapmıyoruz. 2. gole baktık, gol olduğunu gördük bunda bir sorun yok. Bizim kalecimiz 1. dakikada da 90. dakikada da oyuna ayağıyla başladı. Ancak tribün baskısıyla hakem 40. dakikada kalecimize sarı kart gösterdi" dedi.



Volkan Babacan'ın başına isabet eden su şişesiyle ilgili olarak konuşan tecrübeli teknik adam, "Bu konuda gerekli raporlar tutulmuştur" diye konuştu.



Emre Belözoğlu hakkında konuşan Avcı, "Emre Belözoğlu'nun bugüne kadar çalıştığım en yetenekli oyuncu. Umarım oynamaya devam eder" dedi.



"FENERBAHÇE HAKKINDA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"



Fenerbahçehakkında gelen sorulara cevap veren Avcı, "Teknik olarak takım üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Bizim kaygımız yok. Fenerbahçe'nin fiziksel ve zihinsel olarak özgüven kaybettiklerinde sorunlar daha çok oluşuyor. Bizim bu tür baskılarımız yok. Çok değerli oyuncular var Fenerbahçe'de. Çok erken beklentiler içindeyiz kulüplerden. Her takım transferler yaptı ve daha organizasyonların oturmadığı bir dönem" diye konuştu. Kadıköy'de ilk galibiyetini alan Avcı, "Buradaki ilk resmi müsabakama İBB'nin başındayken çıkmıştım. O maçta da 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalmıştık. Yine aynısı oldu ancak bu kez Kerim'in hazır oluşu ve o vuruşu yapmasıyla galibiyete uzandık ve bu galibiyetten dolayı çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.



