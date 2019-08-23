Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı belirtildi.
Üç gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanı, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.