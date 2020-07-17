Fenerbahçe'li hangi futbolcu Galatasaray'lı futbolcuyu takımına davet etti?
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Fenerbahçe'li hangi futbolcu Galatasaray'lı futbolcuyu takımına davet etti?

Emre Belözoğlu, Galatasaray'lı Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın."

Fenerbahçe'li hangi futbolcu Galatasaray'lı futbolcuyu takımına davet etti?
17.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:27

Fenerbahçe, Galatasaraylı Ömer Bayram için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan oyuncusu olan 28 yaşındaki orta saha, zam beklerken yüzde 15'lik indirim talebiyle karşı karşıya kaldı. 6 aydır maaş alamadığı için de ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan fakat istediği maaşı alamayan Ömer Bayram Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Sabah'ın haberine göre; Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. Emre Belözoğlu ve ekibinin Galatasaray'lı futbolcuya "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği ortaya çıktı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.

ÖMER BAYRAM'IN BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan Ömer Bayram beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor. F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.

ÖMER BAYRAM'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer Bayram 1 gol atarken, yaptığı 13 asistle dikkat çekmişti. Böylelikle bu sezon doğrudan 14 gole katkı sağlayan Ömer Bayram için ilk teklif ve davet Fenerbahçe'den gelmiş oldu.

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Haber Yorumları (1)
EMRE: Ömer Bayram gelirse takım seviye atlar. Bu adamın değerini kimse bilmiyor Fenerbahçede oynamayanlar arasında en beğendiğim oyunculardan kendisi. . .
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