Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi
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Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi

06.11.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:05

A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, 3 yıl aranın ardından aday kadroda yer aldı.

A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş uzun bir aradan sonra Caner Erkin'e aday kadroda yer vermesi dikkat çekti.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, son olarak A Milli Takım'ın formasını 6 Ekim 2017 tarihinde oynanan İzlanda maçında giymişti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi
Haber Yorumları (3)
FB: süper haber hak ediyordu ama caner erkin beşiktaşta oynarkende fenerbahçedede hak etti şu anda türkiyede onun gibi sol bek yok umut meraşta var birde bu ikisi süper
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TURA: Olur fakat bu kadar olmaz bari feneri sampiyon ilan etsin rahatlasin birde hukuktan bahsediyor
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