Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi

A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, 3 yıl aranın ardından aday kadroda yer aldı.