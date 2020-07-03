Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç duruşma için geldi (1)
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle devam eden yargılamalara, şike operasyonunun yapıldığı 3 Temmuz'un yıldönümünde görülecek duruşmaya katılmak üzere Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'ye geldi.
03.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:27
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle devam eden yargılamalara, şike operasyonunun yapıldığı 3 Temmuz'un yıldönümünde görülecek duruşmaya katılmak üzere Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'ye geldi.
Kaynak: AA