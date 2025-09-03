Haberler

Fenerbahçe hacklendi mi, Fenerbahçe mobil uygulamasını kim hackledi?

Güncelleme:
Son günlerde Nays kart, Dominos gibi farklı markalara ait uygulamalarda kullanıcılara ilginç bildirimler ulaşıyor. Özellikle "No system is safe" şeklindeki uyarının ne anlama geldiği merak konusu olmuş durumda.

Bu bildirim yalnızca tek bir uygulamada değil, pek çok platformda aynı anda görülmeye başladı. Kullanıcılar Dominos'tan da benzer bir uyarı aldıklarını aktarıyor. Peki, Fenerbahçe'nin mobil uygulamasında yaşanan bu durumun arkasında kimler var?

FENERBAHÇE UYGULAMASINI KİM HACKLEDİ?

Son dakika yaşanan gelişmelere göre Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe'ye ait mobil uygulamalar saldırıya uğradı. Bu uygulamaları telefonunda kullanan kişiler, ekranlarında "NO SYSTEM IS SAFE" ibaresiyle bildirimler görmeye başladı.

SALDIRININ ARKASINDA KİMLER VAR?

Uygulamaların hangi kişi ya da gruplar tarafından hacklendiği şu an için netleşmiş değil. Henüz saldırıyı üstlenen bir taraf çıkmadı ancak aynı anda birçok uygulamadan benzer bildirim gönderilmesi, planlı bir siber saldırı ihtimalini güçlendiriyor.

NAYS UYGULAMASI İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Nays uygulamasını kimin ele geçirdiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar gelişmeleri endişeyle takip ederken, güvenlik birimlerinden gelecek bilgilendirmeler merakla bekleniyor.

Osman DEMİR
