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Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda oynayacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

04.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:26
Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır

, Ziraat 'nda yarın deplasmanda oynayacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sarı-lacivertliler, çeyrek final ilk maçının son antrenmanını yaptı. Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, bu akşam kara yoluyla Kırklareli'ne gidecek.

Kaynak: AA
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