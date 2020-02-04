Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda oynayacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda oynayacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sarı-lacivertliler, çeyrek final ilk maçının son antrenmanını yaptı. Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, bu akşam kara yoluyla Kırklareli'ne gidecek.