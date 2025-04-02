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Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler sorusu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek ezeli rakiplerin derbisi öncesi en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Derbi öncesi teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler üzerinden yapılan analizler, maçın seyrini öngörmeye yardımcı oluyor. Taraftarlar, hangi oyuncuların ilk 11'de yer alacağını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Bu önemli derbi, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, İsmail Yüksek, Kostic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko?

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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