Fenerbahçe Galatasaray derbisi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi kapsamında bu akşam bir kez daha milyonların odak noktası olacak. Taraftarlar, "Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusunun yanıtını ararken, maçın detayları da netleşmeye başladı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi tansiyonu yüksek maçlarda hakem kararları büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNİN VAR HAKEMİ KİM?

Ziraat Türkiye Kupası'nın en kritik eşleşmelerinden biri olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi, hakem atamalarıyla da gündemde. TFF'nin yaptığı duyuruya göre, derbide sahada düdük çalacak isim Cihan Aydın olurken, VAR koltuğunda Almanya'dan Pascal Müller oturacak. AVAR olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.