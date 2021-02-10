Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti Erol Bulut'un ekibi böylece Kadıköy'de bu sezon resmi maçlarda 5.kez kaybetti. Fenerbahçe en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybetti ve Kadıköy'de bir kez daha mağlup oldu. Erol Bulut'un ekibi, böylece bu sezon evinde oynadığı resmi maçlarda 5.kez kaybetti. Avrupa Kupaları maçlarının olmadığı dönemde güçlü bir kadro kuran Sarı-lacivertlilerin bu kadar fazla iç saha yenilgisi alması ise yadırgandı.
Fenerbahçe, en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta "kale" olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlarını son iki sezonda kaybetti. 1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.
TARİHTE İLK KEZ İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 3. YENİLGİ
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi.
Fenerbahçe son yıllarda büyük üstünlük kurduğu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a evinde kaybetti. Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 1990-91 sezonunda sonra ilk kez ezeli rakiplerine aynı sezonda evinde kaybetti
GALATASARAY'A YİNE KAYBETTİLER
Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet alamama serisini geçen sezon kıran Galatasaray, bu sezon da 1-0 galip geldi ve 1986-87,1987-88 sezonlarından sonra ilk kez üst üste iki kez Kadıköy galibiyeti gördü.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA KAZANDI
Beşiktaş bu sezon Kadıköy'de galip gelip 15 yıllık seriyi bozarken geçen sezon kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayan Trabzonspor'da uzun sürenin ardından Kadıköy'de galip gelmişti
1990-91 sezonundan bu yana iç sahada Fenerbahçe'nin sezon sezon yenilgi sayıları;
2019-20 4 yenilgi
2018-19 3 yenilgi
2017-18 3 yenilgi
2016-17 4 yenilgi
2015-16 1 yenilgi
2014-15 3 yenilgi
2013-14 2 yenilgi
2012-13 5 yenilgi
2011-12 0 yenilgi
2010-11 2 yenilgi
2009-10 3 yenilgi
2008-09 4 yenilgi
2007-08 1 yenilgi
2006-07 1 yenilgi
2005-06 3 yenilgi
2004-05 3 yenilgi
2003-04 3 yenilgi
2002-03 3 yenilgi
2001-02 5 yenilgi
2000-01 0 yenilgi
1999-00 5 yenilgi
1998-99 1 yenilgi
1997-98 3 yenilgi
1996-97 3 yenilgi
1995-96 1 yenilgi
1994-95 2 yenilgi
1993-94 0 yenilgi
1992-93 5 yenilgi
1991-92 1 yenilgi
1990-91 6 yenilgi
(Fanatik)