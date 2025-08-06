Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerasında en son grup aşaması tecrübesinin ne zaman olduğu merak edildi. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTTİ?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerasında en son grup aşaması tecrübesi, 2008-09 sezonunda yaşandı. Sarı-lacivertliler, o sezon ön elemelerde başarılı bir performans sergileyerek Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına adını yazdırmayı başardı.

Elemelerde MTK Budapest ve Partizan gibi rakipleri geçtikten sonra grup aşamasında Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev'in yer aldığı G Grubu'na düştü. Fenerbahçe, grupta istediği performansı gösteremedi ve 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son sırada yer aldı.

Bu sonuç, hem taraftarları hem de futbol kamuoyunu hayal kırıklığına uğratsa da, temsilcimizin Avrupa'daki en son grup tecrübesi olarak kayıtlara geçti.

2007-08 SEZONU: TARİHİ BAŞARI

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en parlak sezonlarından biri ise 2007-08 sezonuydu. O dönemde teknik direktör Zico yönetimindeki takım, grubunu başarıyla geçerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar yükselmişti.

Inter, PSV ve CSKA Moskova gibi takımların yer aldığı gruptan çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İngiliz devi Chelsea'ye elenmesine rağmen, bu sezon Fenerbahçe tarihinin en büyük Avrupa başarılarından biri olarak kayda geçti.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHÇESİ

Fenerbahçe, bugüne dek toplamda altı kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma başarısı göstermiştir. Bu sezonlar sırasıyla şu şekildedir:

• 1996-97

• 2001-02

• 2004-05

• 2005-06

• 2007-08

• 2008-09

Bu sezonlar arasında özellikle 2007-08 sezonu ön plana çıkarken, grup aşamasında alınan bazı tarihi galibiyetler de taraftarın hafızasında yer edinmiştir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ 14 YILA UZANDI

2025 yılı itibarıyla, Fenerbahçe tam 14 sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılamıyor. Her sezon başında yeniden doğan umutlar, ya ön eleme turlarında alınan kötü sonuçlar ya da UEFA yaptırımları nedeniyle suya düştü.

Bu durum, sadece taraftarlar için değil, Türk futbolunun UEFA sıralamasındaki yeri açısından da olumsuz sonuçlar doğurdu. Fenerbahçe gibi bir kulübün bu kadar uzun süre Avrupa'nın en prestijli arenasından uzak kalması, Türk futbolunun genel itibarını da etkileyen bir faktör oldu.