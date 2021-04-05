Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
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Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?

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Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?

Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe - Denizlispor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Denizlispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Denizlispor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç? Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Fenerbahçe - Denizlispor maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Fenerbahçe - Denizlispor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç? Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip İşte detaylar.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Denizlispor, İngiltere Süper Lig maçı 05 04 2021 günü 19.00'da başladı.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Denizlispor maçı beinSports1 kanalından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Fenerbahçe - Denizlispor maçını izlemek için beinSports kullanıcısı olmalısınız.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti. Zirve yolunda rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sarı-lacivertliler kazanıp zirveyle puan farkını azaltmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar, takımdaki yerlerini alamadı. Ayrıca 2 futbolcu da rahatsızlıkları gerekçesiyle müsabakada görev yapamadı.

DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi. Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Pelkas, Valencia, Samatta

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

CANLI ANLATIM

İLK YARI

Dakika 6: Szalai savunmadan uzun oynayarak Ozan'ı savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top kaleci Cenk'te kaldı.

Dakika 17: Denizlispor'da Sagal'ın uzun pasında savunma arkasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sacko kaleyi düşündü, Szalai son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

Dakika 36: Denizlispor atağında Sagal'ın ceza alanı dışından şutunda köşeye giden topunda Altay uzanarak gole izin vermedi.

Dakika 41: Hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal topla birlikte ceza alanına girdi Altay'dan kurtardığı topu içeriye çevirdi savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

İKİNCİ YARI

Dakika 50: Fenerbahçe'nin baskı kurduğu dakikalarda sağ kanatta ceza alanında topla buluşan Pelkas'ın içeriye çevirdiği top savunmadan sekip direkten döndü sonrasında ceza alanı dışında topla buluşan Ozan kaleyi düşündü, top Cenk'te kaldı.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe 0-0 Denizlispor maç devam ediyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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