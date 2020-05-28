Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı Fenerbahçe Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcusu ve 1 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA