Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı
Fenerbahçe Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
28.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:25
Fenerbahçe Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcusu ve 1 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.
Kaynak: AA