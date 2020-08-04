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Fenerbahçe'den TFF'ye harcama limiti tepkisi Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüpler için belirlediği harcama limitlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe'den TFF'ye harcama limiti tepkisi Açıklaması
04.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:09

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüpler için belirlediği harcama limitlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir." denildi.

Harcama limitlerinin gerçeklerden uzak olduğunun kulüp tarafından daha önce gündeme getirildiği hatırlatılarak, "Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 milyon lira olması gerekirdi. Eksi yüz milyonlarca liralık harcama limiti hesabı da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini tartışmasız olarak ortaya koymaktadır. Eksi harcama limiti garabetini gidermek için TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıyla harcama limitimiz mevcut oyuncularımız ve yeni transferlerimiz 154 milyon lira (18,8 milyon avro) olarak açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu hesaplamaların kulüp adına olumlu bir tablo oluşturmamakla beraber; bu adımların tamamen talimatın gerçek dışı hesaplama yöntemlerini gizlemeye yönelik olduğu intibasını uyandırdığı vurgulanan açıklamada, "2020-2021 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon lira (18,8 milyon avro) limitin çok üzerindedir. Bu durum, yeni sezonda da kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç yeni transfer yapmadığımız durumda dahi 2021-2022 sezonunda Talimatın Ek XII J maddesi gereği kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz"

Yönetim kurulunun finansal durumu düzeltmek adına birçok adım attığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Takım harcama limitlerine dahil olan kalemlerde 2017-2018 sezonunda 92 milyon avroluk harcamayı bir sonraki sezon 82 milyon avroyu geçtiğimiz sezon ise 64 milyon avro seviyelerine indirmiş olup, yüzde 30'luk bir tasarruf sağlamıştır. Ancak açıklanan limitler doğrultusunda bugün bizden beklenen 64 milyon avrodan 18,8 milyon avro seviyesine inmemizdir. Buna hangi açıdan bakarsanız bakın, futbolun gerçeklerinden çok uzak olduğu aşikardır. Kurgusu en başından yanlış tasarlanmış, haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019-2020 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları (4)
ALİ GÖKAĞAÇ: Avrupa kupalarından men cezalarından hala akıllanmamış ablaşılan fb yöneticileri
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İSMAİL: derhal istifa etmeli yorum yazmaya deymez zaten
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İSMAİL: derhal istifa etmeli yorum yazmaya deymez zaten
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