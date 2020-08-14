Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaraylı futbolcular için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaraylı futbolcular için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Galatasaray'da tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde 2 futbolcuda testin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA