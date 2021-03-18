Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada

Fenerbahçe'de teknik direktör değişiminin Beşiktaş maçından sonra yapılmasına karar verildi. Derbide sansasyonel bir sonuç alınmadığı taktirde Erol Bulut ile yolların ayrılması bekleniyor. Yeni teknik adam için birçok aday var. Taraftarı en çok heyecanlandıran isim Joachim Löw olurken, Hırvatistan'a Dünya Kupası Finali oynatan Zlatko Dalic de listedeki diğer yabancı aday oldu. Süper Lig'in son şampiyonu Okan Buruk da yerli adaylar arasında ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe yönetimi için Kadıköy'de gelen Gençlerbirliği yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Bugüne kadar Emre Belözoğlu'nun desteği sayesinde koltuğunu koruyan Erol Bulut'un bileti kesildi. Yapılan toplantılarda, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ne zaman ayrılacağı konusunda fikir ayrılığı vardı. Bir grup yönetici, Beşiktaş maçı öncesinde kararın açıklanması ve takıma da bir mesaj verilmesi yönünde görüş bildirdi. Diğer yöneticiler ise derbinin beklenmesinden yana tavır takındı. Başkan Ali Koç, uzun süren fikir alışverişlerinin ardından operasyonun Beşiktaş maçından sonraya bırakılmasına karar verdi.

EROL BULUT'UN SON MAÇI OLABİLİR

Pazar günkü derbi, büyük ihtimalle Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başındaki son karşılaşması olacak. Ancak sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı sansasyonel bir sonuç alırsa, yönetim kararı yeniden gözden geçirebilir. Bunun dışındaki skorlar, Bulut'la yolların ayrılmasıyla sonuçlanacak. Fenerbahçe'de önümüzdeki haftadan itibaren gündemin ana maddesi, takımın emanet edileceği yeni teknik adam olacak. İşte adaylar ve son durumları...

HAYALLERİ JOACHIM LOW SÜSLÜYOR

EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw, şu anda listenin ilk sırasında yer alıyor. Yeni teknik adam seçiminde önceliği dünya çapında isim yapmış, kariyeri başarılı bir isme vermek isteyen Ali Koç; Joachim Löw ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Dünyaca ünlü çalıştırıcı daha önce ülkemizde Fenerbahçe'nin yanı sıra Adanaspor'da görev yapmıştı. Mesut Özil de 61 yaşındaki teknik adamı ikna edebilecek bir diğer unsur. Ancak ikna edilse bile Joachim Löw'ün EURO 2020'den sonra takımın başına geçebilecek olması tek soru işareti.

ZLATKO DALIC YİNE GÜNDEMDE

Ali Koç, Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik adam konusunda yaptığı açıklamada, "Bir hocayla anlaşıyorduk ama EURO 2020'nin ertelenmesi işi sekteye uğrattı" ifadelerini kullanmıştı. Koç'un işaret ettiği isim, Hırvatistan Milli Takımı'na 2018 Dünya Kupası'nda final oynatan Zlatko Dalic'ti. 54 yaşındaki çalıştırıcı yeniden gündeme geldi. Dalic'le anlaşma sağlanması halinde Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi de çalıştırması için izin istenecek.

YERLİ ADAYLARIN BİR NUMARASI OKAN BURUK

Hem Ali Koç hem de yönetimin büyük bölümü, yeni teknik adamın yabancı ve dünya çapında bir isim olması taraftarı. Ancak sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir'i şampiyon yaparak tarih yazan Okan Buruk'un da adaylar arasında olması görüşünde. Buruk'un boşta olması, uyum sorunu bulunmaması, takımın başına geçmesi halinde sezonun geri kalanı için de avantaj olabilir. Şu anda 47 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin gündemindeki tek yerli teknik adam konumunda. Ancak şimdilik Löw ve Dalic ön planda.

(Fanatik)