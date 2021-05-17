Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı ismi Altay Bayındır
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Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı ismi Altay Bayındır

Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı ismi Altay Bayındır
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, genç file bekçisi Altay Bayındır oldu.

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, genç file bekçisi Altay Bayındır oldu.

Ligde şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren ancak zirveyi Beşiktaş'a kaptıran sarı-lacivertli takımda bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi.

Bu futbolcular arasında en fazla süreyi milli kaleci Altay Bayındır aldı. Altay, tamamı ilk 11'de olmak üzere 33 maçta forma giydi. Genç kaleci, bu karşılaşmalarda toplam 2 bin 970 dakika sahada kaldı.

Altay'ı, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Ozan Tufan takip etti. Ligdeki 40 maçın 37'sinde formasını terleten Ozan, söz konusu müsabakaların 34'üne ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon toplamda 2 bin 711 dakika görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde Altay ve Ozan'ın ardından gelen bir diğer isim ise yine bir Türk oyuncu Caner Erkin oldu. Tecrübeli sol bek, 34 maçta 2 bin 700 dakika ile arkadaşlarını takip etti.

Tek golcü Valencia

Fenerbahçe'nin bu sezon forvet hattında yaşadığı sıkıntı dikkati çekerken, gol yollarında etkili tek isim Enner Valencia oldu.

Sezonun büyük bölümünde kanatta tercih edilen 31 yaşındaki golcü, 34 maçta görev aldı.

Ekvadorlu oyuncu, söz konusu müsabakalarda 12 gol kaydederken, takımın en golcü ismi olarak dikkati çekti.

Sarı-lacivertlilerde Valencia'yı 7 golle orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas izledi.

En hırçın Serdar Aziz

Fenerbahçe'de ligde oynayan futbolcular, bu sezon toplam 4 kez kırmızı, 78 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartla ihraç edilen oyuncular Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş oldu.

Sarı-lacivertli takımın stoperlerinden Serdar Aziz, gördüğü 1 kırmızı ve 7 sarı kartla bu alanda en hırçın isim olarak göze çarptı. Öte yandan Caner Erkin de 8 sarı kartla dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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