Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymuyor

Szalai yedek kulübesine hapsoldu

Pelkas geçen sezonu aratıyor

Mustafa AKIN/ - Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymayınca zirve yarışında sürekli yara alınıyor.

Sarı lacivertli ekipte Crespo, rüzgarı esmeye devam ediyor. Galatasaray derbisinde kaydettiği golden sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Portekizli futbolcu, UEFA listesinde olmamasından dolayı Olympiakos maçında görev alamamıştı. Mert Hakan'ın yokluğunda mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada yer alan Crespo, beğeni topladı. Göztepe maçındaki performans sosyal medyada da gündem olan Crespo, 11'deki yerini sağlamlaştırdı.