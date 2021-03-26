Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı
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Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesi gündeme bomba gibi düştü. Bulut'la ilgili kararın tamamen "sportif başarısızlık" nedeniyle alındığı ve bu sezon yapılan 22 transfere karşı takımın hedeflerin gerisinde kalmasının yönetimi oldukça rahatsız ettiği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe ile yolları ayrılan Bulut, antrenman tesislerine gelip futbolcularla "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı.

Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklama ile teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Gelişme spor gündemine bomba gibi düşerken, ayrılığın perde arkası da ortaya çıktı.

KARŞILIKLI RAHATSIZLIKLAR VARDI

Hürriyet'in haberine göre bu ayrılıkta Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile teknik direktör Erol Bulut'un karşılıklı rahatsızlıklarının yattığı belirtildi.

Sarı lacivertli yönetim, bu sezon yapılan 22 transfere karşın takımın gerek sahada gerekse skor tabelasında hedeflerin çok gerisinde kalması nedeniyle Bulut'tan memnun değildi. Hemen her mevkide aynı kalitede en az 2 futbolcu bulunmasına karşın Bulut'un bu kadroyu verimli şekilde kullanmadığı görüşü, kamuoyu önünde dile getirilmese de yönetim kurulu toplantılarında dile getiriliyordu.

AYRILIĞIN NEDENİ TAMAMEN SPORTİF BAŞARISIZLIK

Ligin 32. haftasına bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde giren takımın bu şekilde devam etmesi halinde şampiyonluğa ulaşmasının mümkün olmayacağı konusunda hemfikir olan yöneticiler, 4 gündür Erol Bulut'un görevine son verip vermemeyi konuşuyordu.

Son 2 gündür yapılan toplantılara Bulut da davet edildi ve yapılan görüşmeler sonucunda 'yolları ayıralım' kararı çıktı. Sarı lacivertli yöneticiler, kararın tamamen 'sportif başarısızlık' nedeniyle alındığı ve yolların medeni biçimde ayrıldığını özellikle vurguladı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! 'Hakkınızı helal edin' diyerek vedalaştı

OYUNCULARLA TEK TEK KUCAKLAŞARAK VEDALAŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine, kulüple anlaşarak noktayı koyan Erol Bulut, dün saat 16.00'da yapılan antrenmana çıkmadı. İdmandan önce Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla toplantı yapan Bulut, kısa bir veda konuşmasının ardından hepsiyle tek tek kucaklaşıp vedalaştı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ARASINDA BİR GERGİNLİK YOK

Bulut'un "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştığı toplantıda sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu belirtildi. Bulut-Belözoğlu ikilisinin bir süre baş başa sohbet edip çay içtiği, ikilinin arasında herhangi bir gerginlik olmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! 'Hakkınızı helal edin' diyerek vedalaştı

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Haber Yorumları (11)
IHSAN: Yolun açık olsun güzel insan. Çirkeflik yapmayan hakemleri konuşmayan tek hoca idin. Ama ne yazikki Türkiye böyle, profesyonellik yetmiyor, çirkef olman lazım.
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AKÇAABATLISELÇUK: Emre ,volkan he ??Onlarda kavulacak ,görevlerine son verilecek sırası ile
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MEMOLİ: Erol Bulut FB için henüz hazır değildi biraz daha pişmesi gerekirdi Belezoğlu ile hiç olmaz bir kaç gün sonra antremanlarda bile kavga seslerini duyarsınız
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