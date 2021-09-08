Fenerbahçe'de Enner Valencia endişesi! Sivas maçında oynaması çok zor

Sarı-Lacivertliler'in en formda hücumcusu Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'ndaki maç sebebiyle Sivas maçını kaçırabilir. Valencia, perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da Uruguay deplasmanında sahada olacak. Valencia, direkt uçuş yapabilse bile 17,5 saat yolculuk yapacak. Pazar günü oynanacak Sivas maçında sahada olması çok zor gözüküyor.