Fenerbahçe'de Enner Valencia endişesi! Sivas maçında oynaması çok zor
Sarı-Lacivertliler'in en formda hücumcusu Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'ndaki maç sebebiyle Sivas maçını kaçırabilir. Valencia, perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da Uruguay deplasmanında sahada olacak. Valencia, direkt uçuş yapabilse bile 17,5 saat yolculuk yapacak. Pazar günü oynanacak Sivas maçında sahada olması çok zor gözüküyor.
Bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 5 gol atan Valencia, yüksek ihtimalle Sivas maçında oynayamayacak. Pazartesi günü Şili maçında milli formayı terleten Valencia, bu mücadeleden 3 gün sonra (perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da) Uruguay deplasmanında sahaya çıkacak.
İRFAN CAN İLK 11'E DÖNÜYOR
Enner Valencia'nın yoktuluğunda sakatlığı atlatan İrfan Can Kahveci'nin sahada olması bekleniyor. Öte yandan yeni transfer Mergim Berisha da bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilir.