Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 4 mevki için transfer çalışmalarına başladı
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 4 mevki için transfer çalışmalarına başladı

13.11.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.11.2020 00:08

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sağ açık ve stoper olmak üzere en az 4 mevki için şimdiden yoğun girişimlerde bulunuyor. Hücum hattını da güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerde öncelikli hedef Edin Visca ile Andriy Yarmolenko.

Fenerbahçe transferde hız kesmeyi düşünmüyor. Sezona 18 yeni transferle giren sarı-lacivertliler, devre arasında da önemli takviyeler planlıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, şampiyonluk yolunda hocanın elini daha da güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Sarı lacivertlilerin öncelikle sağ açık ve stoper olmak üzere en az 4 mevkii için şimdiden yoğun girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Gerçek mevkisi sağ açık olan Sinan Gümüş dışında bu pozisyonda Valencia ve Thiam'ı deneyen Erol Bulut'un isteği üzerine başlatılan çalışmada öne çıkan isimler Edin Visca ile Andriy Yarmolenko.

2 İSİM TAKIMDAN GİDECEK

Üzeri çizilen Dirar ise devre arasında gönderilecek. Fenerbahçe ayrıca stoper, on numara ve golcü takviyeleri için de temaslarda bulunuyor. Bulut'un Serdar ve Lemos'u yedekleyecek bir isim alınması hâlinde Sadık'ı da gözden çıkardığı belirtiliyor.

(Kaynak: Sporx)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 4 mevki için transfer çalışmalarına başladı
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