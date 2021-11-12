Fenerbahçe'de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand'ın tedavilerine devam edildi - Haberler
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Fenerbahçe'de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand'ın tedavilerine devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fenerbahçe'de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand'ın tedavilerine devam edildi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine devam edildi.

(İHA)

Fenerbahçe'de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand'ın tedavilerine devam edildi

Fenerbahçe'de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand'ın tedavilerine devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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