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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki!

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi.

09.02.2020 04:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:12
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki!

Aytemiz Alanyasporlu 'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen , "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.


Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Hürriyet

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